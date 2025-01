Funn retorna com festival de verão em fevereiro de 2025

O Funn Summer está de volta! Após cinco anos de hiato, o evento retorna para oferecer experiências musicais e gastronômicas aos brasilienses. Durante a estação mais quente do ano, o festival será realizado na Orla do Clube ASES, às margens do Lago Paranoá, com programação entre 8 de fevereiro e 1º de março.

A programação já está definida e, na abertura do festival, dia 8 de fevereiro, o Baile do Sapuca e Buchecha estreará no palco principal. O show traz ao público sucessos nostálgicos e clássicos da trajetória musical do artista. No dia 9, será a vez de Silva animar os foliões, aquecendo o clima de pré-Carnaval.

Reconhecido em Brasília, o Funn Summer promete cenários e momentos inesquecíveis. A gastronomia variada traz opções como poke, crepe, cachorro-quente, açaí e sorvetes.

O projeto apresenta uma estrutura completa para o público desfrutar, incluindo espreguiçadeiras, lounges exclusivos e áreas para jetsurf, wakeboard, caiaque e stand-up paddle. Além disso, contará com treinos ao ar livre. A programação detalhada será divulgada no Instagram oficial da festa.

Confira a programação musical do Funn Summer:

8/2 (sábado)

Baile do Sapuca do Buchecha

DJs convidados

9/2 (domingo)

Chama o Silva com Silva

DJs convidados

15/2 (sábado)

CatDealers

Fancy Inc

DJs Convidados

16/2 (domingo)

5521 (Direto do RJ)

Bruno Diegues - Ex-vocalista do Jeito Moleque canta todos os sucessos da banda

DJs Convidados

22/2 (sábado)

KVSH

Carol Favero

DJs Convidados

1/3 (sábado)

Feliz Carnaval, meu amor com Fica Comigo

Just Mike

Victor Lima

Chicco Aquino

DJs Convidados

Serviço

Funn Summer

Entre os dias 8, 9, 15, 16, 22 de fevereiro e 1º de março. No Clube ASES (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2-33). Abre às 16h nos dias 8/2, 9/2, 16/2, 1/3, já nos dias 15/2, 22/2 abre às 9h. Ingressos disponíveis no site oficial da ingresse (valor R$90)