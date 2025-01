Leonardo fica com ciúmes da mulher biquíni: "Ela não é mais garotinha"

Leonardo, que é casado com Poliana Rocha, abriu o jogo sobre o relacionamento com a influenciadora digital, com quem mantém uma união há quase 30 anos, e são pais de Zé Felipe. Sincero, o cantor sertanejo confessou se sente ciúmes da esposa.

Em entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele foi questionado sobre o assunto, e comentou gostar dos conteúdos publicados pela loira nas redes sociais, onde possui milhares de seguidores, incluindo os cliques de biquíni.

"Ela não é mais garotinha"

"Não sou ciumento, não. Sou precavido. Ciumento, não. Ela viaja quando ela quer, posta foto de biquíni", iniciou Leonardo. "Eu acho que é bonito, uma mulher da idade da Poliana, que hoje não é mais uma garotinha", declarou ele.

"Garotinha foi quando eu a conheci em Belo Horizonte quando ela tinha 17 anos, já faz 30 anos. Eu acho legal as postagens dela", acrescentou Leonardo, que ainda relembrou a formação de Poliana Rocha em Jornalismo, visto que ela demorou anos para começar a utilizar o que aprendeu na academia, no seu cotidiano.

"Ela é formada em jornalismo e, uma vez, brinquei com ela assim: ‘Você gastou meu dinheiro, formou-se jornalismo e nunca falou nem um ‘boa tarde, gente’ no rádio’. Ela tinha medo de chegar alguém para gravar lá em casa e ela fugia para trás da casa, correndo parecendo um bicho do mato. Eu falei: ‘Moça, você não formou em jornalismo?’", brincou o sertanejo.

