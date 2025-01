20 filmes que completam 20 anos de lançamento em 2025

Você se lembra quais filmes estavam sendo lançados há 20 anos? O ano de 2005 ficou marcado por obras baseadas em livros de sucesso e pela volta de filmes de heróis ao cinema.

As crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa chegava ao cinema contando a história de quatro irmãos que vivenciam grandes aventuras após entrar em um guarda-roupa mágico.

Outro filme lançado no mesmo ano é o clássico A fantástica fábrica de chocolate. O longa com Johnny Depp mostra um garoto pobre que ganha um passeio pela incrível fábrica de chocolate de um confeiteiro muito peculiar.

Entre os longas de romance, Orgulho e preconceito chegou às telas mostrando o amor entre Elizabeth Bennett e Darcy. O chamado 2 também é outro lançamento de 2005. A sequência do terror que gira em torno da menina Samara mostra novas pessoas sendo aterrorizadas pela fita amaldiçoada.

Diversas outras produções marcaram o ano. Para fazer uma viagem no tempo, o Correio separou 20 filmes que fazem 20 anos em 2025. Veja a lista completa abaixo:

As crônicas de Nárnia: o leão, a feiticeira e o guarda-roupa

O filme conta a história de quatro irmãos que vivem na Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial. Eles passam por grandes aventuras após entrar no mundo de Nárnia através de um guarda-roupa mágico na casa de campo de um professor idoso. Lá, as crianças descobrem uma terra encantadora, porém condenada pela bruxa malvada Jadis a viver num inferno sem fim.

Zathura: uma aventura espacial

Dois irmãos são lançados magicamente para o espaço sideral junto com sua irmã após jogar um misterioso jogo de tabuleiro. Na jornada, eles são acompanhados por um astronauta perdido e devem sobreviver a chuvas de meteoros e alienígenas hostis semelhantes a lagartos.

Harry Potter e o cálice de fogo

Quando o nome de Harry Potter emerge do Cálice de Fogo, ele se torna um competidor em uma batalha exaustiva pela glória entre três escolas de magia - o Torneio Tribruxo.

Orgulho e preconceito

Elizabeth Bennett conhece um belo homem chamado Darcy, que é o último homem na Terra com quem ela poderia se casar. Conforme suas vidas se entrelaçam, ela se vê cativada pela própria pessoa que jurou odiar por toda a eternidade.

A fantástica fábrica de chocolate

O filme A fantástica fábrica de chocolate conta a história de um garoto pobre que ganha um passeio pela incrível fábrica de chocolate de um confeiteiro muito peculiar.

Quarteto fantástico

O filme mostra quatro tripulantes de uma nave espacial passando por um desastre e ganhando poderes em seguida. Reed Richards passa a ter a capacidade de esticar o corpo como borracha. Sue Storm, sua ex-namorada, ganha poderes que lhe permitem ficar invisível e criar campos de força. Johnny Storm, irmão de Sue, pode aumentar o calor do seu corpo, enquanto Ben Grimm tem seu corpo transformado em pedra e ganha uma força sobre-humana.

Madagascar

O clássico desenho da DreamWorks mostra um grupo de animais que são atração em um zoológico lutando para fugir do local e descobrir o que é morar na selva. Curiosos, Marty, Alex, Gloria e Melman decidem fugir e explorar o mundo. Embarcados em um navio rumo à África, eles acabam na ilha de Madagascar, onde precisam encontrar meios de sobrevivência em uma selva verdadeira.

Batman begins

O milionário Bruce Wayne decide viajar pelo mundo após o assassinato de seus pais, em busca de encontrar meios que lhe permitam combater a injustiça e provocar medo em seus adversários. Após retornar a Gotham City, ele idealiza seu alter-ego: Batman, um justiceiro mascarado que usa força, inteligência e um arsenal tecnológico para combater o crime.

O exorcismo de Emily Rose

Inspirado em um caso real, O exorcismo de Emily Rose mostra uma advogada que tenta defender um padre no tribunal após ser acusado de matar uma jovem supostamente possuída. Conforme o caso se desenrola e as gravações vêm à tona, a crença e o ceticismo se tornam uma linha tênue.

A casa de cera

Um dos maiores clássicos de filmes de terror, A casa de cera traz um grupo de adolescentes viajando pela estrada que acabam ficando presos em um Museu de Cera e, conforme a noite avança, o risco de morte aumenta no lugar bizarro.

Constantine

Constantine é baseado nos quadrinhos sombrios da DC, Hellblazer, que trazem o mago suburbano John Constantine em histórias onde o sobrenatural é o protagonista. Estrelando Keanu Reeves no papel principal, Constantine mostra um caso do detetive paranormal em uma jornada de investigação de uma morte que leva ele a lutar até com inimigos etéreos.

Quatro amigas e um jeans viajante



O filme com Blake Lively e America Ferrera mostra um grupo de quatro amigas seguindo caminhos diferentes após passarem diversos verões juntas. Apesar da distância, as amigas permanecem conectadas por uma calça jeans que serve nas quatro e mostra o forte vínculo entre elas.

Miss simpatia 2 - armada e poderosa

Miss Simpatia 2 mostra Gracie Hart, personagem principal interpretada por Sandra Bullock, trabalhando para o FBI e lidando com a fama, o que não impressiona sua nova parceira, Sam Fuller. Apesar dos problemas, a dupla precisa se unir quando uma das amigas de Gracie desaparece.

Elektra

Assim como muitos herois da Marvel adaptados no início dos anos 2000, Elektra veio na onda de Demolidor, estrelado por Ben Affleck, já que Jennifer Garner tinha uma aparição presente no filme encarnando Elektra. No filme solo, a heroína deve defender um pai e sua filha de um grupo de assassinos sobrenaturais.

A noiva-cadáver

Uma animação em stop-motion dirigida por Tim Burton e estrelada por Johnny Depp e Helena Bonham Carter conta a história de Victor Von Dort, um rapaz que vive as inseguranças antes do matrimônio e acaba indo parar no mundo dos mortos. Lá, ele acidentalmente se casa com uma noiva morta-viva e descobre as responsabilidades da união à dois.

O chamado 2

O terror com Naomi Watts mostra a jornalista Rachel se mudando com o filho para fugir de Samara após o incidente com o vídeo. Rachel entra para um jornal pequeno e recebe a informação de que uma pessoa foi encontrada morta com o rosto desfigurado. Ela começa a investigar e descobre que a menina do vídeo continua perseguindo e espalhando o terror por meio da fita amaldiçoada.

Jogos mortais 2

A sequência do filme de suspense e terror de James Wan traz Jigsaw de volta para mais uma rodada de jogos de tortura. Além disso, o filme ganha um toque policial com a investigação do detetive Eric Matthews, que está atrás da localização de seu filho, que foi sequestrado pelo assassino. O filme traz diversos momentos aterrorizantes com as mortes dos personagens, uma mais macabra que a outra.

As aventuras de Sharkboy e Lavagirl

Um dos primeiros filmes da carreira de Taylor Lautner, que futuramente seria conhecido pela saga Crepúsculo, conta a história de Max, um garoto que vive no mundo da lua e cria amigos imaginários para suprimir sua solidão. Um dia, Sharkboy, um garoto criado por tubarões, e Lavagirl, uma menina composta por magma, surgem no mundo real pedindo ajuda do garoto para salvar seu mundo.

O virgem de 40 anos

O filme que mudou a vida de Steve Carell, O virgem de 40 anos mostra Andy, um homem adulto que tem um trauma quanto a sua vida sexual e deixa isso de lado por muitos anos. Um dia, Andy finalmente conhece uma mulher e seus amigos começam a pressioná-lo para que ele finalmente consiga superar o trauma.

Sr. & Sra. Smith

A comédia de ação com os astros Angelina Jolie e Brad Pitt traz um casal de agentes secretos de organizações rivais que recebem missões de assassinato de alvos. Mas tudo muda na vida dos dois quando eles descobrem suas identidades secretas e têm que matar um ao outro.