The Weeknd lança Hurry Up Tomorrow nesta sexta-feira (31/1)

Com 22 faixas, o disco conta com colaborações de Anitta, Travis Scott, Florence + The Machine e Lana Del Rey - (crédito: The Weeknd/Divulgação )

Nesta sexta-feira (31/1), The Weeknd — conhecido também pelo nome de nascimento Abel Tesfaye — lançou Hurry Up Tomorrow, seu novo álbum de estúdio. O projeto que, além de ser o último assinado pelo nome artístico do cantor, marca o terceiro volume da trilogia After Hours. O disco já está disponível em todas as plataformas digitais.

Com 22 faixas e 1h24min de duração, o trabalho conta com colaborações de Anitta, Travis Scott, Florence + The Machine, Lana Del Rey, Justice, Future, Playboi Carti e Giorgio Moroder. Além disso, Hurry Up Tomorrow será seguido de um filme homônimo, estrelado por Jenna Ortega e Barry Keoghan, co-dirigido e co-escrito em parceria com Trey Edward Schults, com data de lançamento programada para 16 de maio deste ano. O álbum representa toda a trajetória do artista como The Weeknd, incluindo uma menção honrosa à primeira faixa da discografia, High For This.

Desde de 2024, o projeto vem sendo promovido pelo cantor com lançamento das músicas São Paulo e Timeless. O show de Abel no Estádio do Morumbi também foi responsável pela promoção do álbum, com diversas faixas tocadas previamente. O lançamento do disco seria em 24 de janeiro, mas precisou ser adiado devido aos incêndios de Los Angeles.

