Festa com tema Batidão tropical será realizada neste sábado (01/02)

Para agitar o final de semana, a festa Reputation vai realizar uma edição especial com o tema Batidão tropical, em homenagem ao álbum de dois volumes de Pabllo Vittar. O evento será feito no próximo sábado (01/02), na Birosca. Como nos discos da artista, o projeto promete uma imersão musical com a mistura de clássicos do forró e tecnobrega da região norte e nordeste do país.

No disco Batidão tropical, Pabllo, que nasceu no Maranhão e cresceu no Pará, volta às origens. Ela regrava grandes clássicos que foram sucesso nos estados do Norte e do Nordeste com um toque pop característico da artista. Além disso, tem versões no forró de hits internacionais, como Listen to your heart, da banda Roxette, que se tornou Pede pra eu ficar.

O evento conta com apresentação dos DJs Mini Mari, Rafael Campos, Junior K e Lucas Nery. Além de performance do grupo de dança Cia Have Dream, ativações especiais, distribuições de brindes e mais.

A festa Reputation surgiu em 2017 como um projeto que celebra a música e a cultura pop, e já teve edições temáticas da The celebration tour, da Madonna, dos Ensaios da Anitta, e muitos outros artistas. Batidão tropical celebra a décima edição do evento que tem o intuito de recriar turnês de grandes artistas para dar ao público a chance de vivenciar e curtir cada projeto.

Serviço

Festa Reputation – Edição Especial Batidão Tropical

Dia 01 de fevereiro, a partir das 22h, no Birosca (Sds bloco E loja 3, SHCS, Brasília). Ingressos R$ 25 + taxa do Shotgun. Classificação indicativa: 18 anos.