Grammy 2025: saiba quando e onde assistir a premiação

A 67ª edição do Grammy, considerado a maior premiação da indústria musical, será realizada no próximo domingo (2/2) em Los Angeles. No Brasil, o público pode acompanhar a entrega dos prêmios e as performances no canal de televisão a cabo TNT e na Max a partir de 21h15.

São televisionadas as categorias principais do prêmio como Álbum do ano, Música do ano, Gravação do ano e Artista revelação, além de algumas de pop e rap. Porém, a Recording Academy ainda não divulgou a lista das categorias que serão transmitidas na televisão este ano.

Com o sucesso do álbum Cowboy Carter, Beyoncé lidera as indicações da edição e concorre em 11 categorias. Depois da artista, Sabrina Carpenter, Kendrick Lamar, Charli XCX, Billie Eilish e Post Malone receberam o maior número de indicações.

Quatro brasileiros também marcam presença no prêmio: Anitta concorre a Melhor álbum de pop latino com Funk Generation, Milton Nascimento disputa na categoria Melhor álbum vocal de jazz por sua parceria com Esperanza Spalding e a cantora Eliane Elias e o violinista Hamilton de Holanda competem em Melhor álbum latino de jazz.

Além da entrega dos prêmios, o evento ainda conta com performances de Charli XCX, Shakira e os indicados a artista revelação: Sabrina Carpenter, Doechii, Chappell Roan, RAYE, Benson Boone e Teddy Swims.