'BBB 25': Diogo sussurra pedido inusitado para Aline

A festa do BBB 25, na noite de sábado, 1, rendeu outro momento quente entre casais no reality, além do primeiro beijo de Maike e Giovanna. Depois do show de Ivete Sangalo, o ator Diogo Almeida e a policial Aline Patriarca foram para cama, onde trocaram carícias e fizeram confissões fetichistas.

Os dois começaram a ficar na festa de quarta, 29. Na madrugada de domingo, 2, Diogo sussurrou um pedido inusitado a Aline: "deixa eu chupar seu pé?". Ao que a baiana gargalhou e respondeu: "acabo com sua raça!".

Em clima de brincadeira, os dois seguiram com a conversa. Aline pediu a Diogo que não fizesse o que havia pedido na frente das câmeras da casa. "Eu imploro", pediu Aline. Diogo responde rindo: "tomara que não tenham entendido, tomara".

Mas todo mundo entendeu... Os dois tinham iniciado uma conversa sobre fetiches no sábado, 1, com Gracyanne Barbosa, Thamiris, Camilla e Giovanna.