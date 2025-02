Grammy 2025: acompanhe ao vivo a pré-premiação

Ocorre, neste domingo (2/2), a 67ª edição do Grammy Awards, um dos prêmios mais importantes do cenário musical. A cerimônia acontece na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Neste ano, a cantora Beyoncé lidera as indicações, com 11 nomeações. Em seguida, vem Sabrina Carpenter, com oito indicações. Também se destacam Kendrick Lamar, Billie Eilish, Charlie XCX e Post Malone, com sete nomeações. Em seguida, Taylor Swift e Chappell Roan tem seis indicações cada.

Uma novidade desta edição é que o Grammy ajudará a arrecadar fundos para apoiar os esforços de socorro aos incêndios florestais em Los Angeles. "Os espectadores poderão agir e fazer doações para apoiar o esforço da Academia da Gravação e da MusiCares para apoiar os profissionais da música no combate aos incêndios na cidade", descreve a Academia do Grammy.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Antes da cerimônia oficial, a organização promove uma pré-premiação, na qual ocorre a entrega da maioria dos prêmios da noite. Além disso, nesta premiere são realizadas apresentações especiais de artistas selecionados pela academia.

A pré-premiação é transmitida ao vivo pelo canal oficial do Grammy no Youtube. Acompanhe ao vivo: