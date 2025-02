Além de Maria Clara Spinelli: outras atrizes que desistiram da carreira

Nos últimos dias, em pleno Dia Nacional da Visibilidade Trans, a atriz Maria Clara Spinelli fez um desabafo comovente nas redes sociais e anunciou o fim da sua carreira.

Ela, que ficou conhecida após sua estreia na novela A Força do Querer (2017), da Globo, interpretou a protagonista do remake de Elas por Elas (2023), e lamentou: "Estou sempre agradando aos outros. E, para agradar aos outros, eu preciso ser violentada. E eu não quero. Eu não quero mais! Hoje, aposenta-se uma atriz-trans. Hoje, morre uma mulher-trans. Aquelas, das quais eu nunca fui", escreveu, em um trecho do texto publicado no Instagram.

Apesar do susto, não é a primeira vez que uma artista toma a decisão arriscada de abandonar a fama e viver no anonimato. Abaixo, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista de atrizes que anunciaram o fim de suas carreiras. Confira:

Carla Camurati

Uma das atrizes mais bem-sucedidas da década de 80, ela atuou em novelas como Sol de Verão (1982) e Fera Radical (1988), mas desistiu da carreira na TV e seguiu como diretora.

Paula Lavigne

Ela, que é casada com o cantor Caetano Veloso, iniciou a carreira nas tramas na Globo, em tramas como Brega & Chique (1987), Anos Dourados (1986) e Vale Tudo (1988). O último trabalho dela na atuação foi em Explode Coração (1995). Atualmente, ela trabalha como produtora e empresária.