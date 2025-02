5 novelas famosas da Globo voltam a ser exibidas em fevereiro

Os fãs de novelas clássicas da TV Globo podem comemorar! Fevereiro chega com um presente especial para os amantes da teledramaturgia: cinco grandes sucessos retornam às telas, seja pelo Globoplay ou pela programação da emissora.

As reprises fazem parte de projetos especiais que resgatam obras memoráveis, permitindo ao público reviver tramas emocionantes e conhecer histórias que marcaram época. Confira a seguir as cinco novelas que serão reexibidas neste mês:

1. Corpo a Corpo

Exibida originalmente em 1984, "Corpo a Corpo" traz uma narrativa envolvente de vingança e paixão. A trama gira em torno de Teresa (Glória Menezes), que teve seu coração partido por Osmar (Antonio Fagundes), que preferiu se casar com Eloá (Débora Duarte). Quando o casamento entra em crise, Teresa retorna para se vingar do homem que a fez sofrer. Uma história intensa e emocionante, repleta de reviravoltas.

Disponível a partir de 10 de fevereiro no Globoplay, pelo Projeto Resgate.

2. Memórias de Amor

Inspirada no clássico romance "O Ateneu", de Raul Pompéia, "Memórias de Amor" se passa nos tempos pré-República e foca no Colégio Ateneu, um dos mais renomados da corte. O enredo acompanha o conflito entre seu autoritário diretor, Aristarco (Jardel Filho), e seu filho, Jorge (Eduardo Tornaghi), um advogado de ideais progressistas. Uma trama clássica que explora as relações de poder e tradição.

Chega ao Globoplay em 17 de fevereiro pelo Projeto Fragmentos.

3. A Moreninha Baseada no romance de Joaquim Manuel de Macedo, "A Moreninha" é uma novela romântica que se passa na encantadora Ilha de Paquetá. Carolina (Nívea Maria) aguarda ansiosamente reencontrar sua paixão de infância, sem saber que Augusto (Mário Cardoso), seu grande amor, também a procura. No entanto, o casal enfrenta obstáculos, especialmente Clementina (Maria Cristina Nunes), que está disposta a tudo para conquistar Augusto. Uma história cheia de romance e reviravoltas. Disponível no Globoplay a partir de 24 de fevereiro pelo Projeto Resgate. 4. A Indomada Um grande sucesso de 1997, "A Indomada" volta ao Globoplay com qualidade restaurada. A trama, escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares, mistura realismo fantástico e personagens icônicos que marcaram a história da TV brasileira. Com uma narrativa cativante e um elenco memorável, essa novela promete encantar antigos e novos espectadores. No Globoplay a partir de 17 de fevereiro pelo Projeto Originalidade. 5. História de Amor Substituindo "Cabocla" nas tardes da Globo, "História de Amor" é uma das novelas mais icônicas de Manoel Carlos. Originalmente exibida entre 1995 e 1996, a trama acompanha Helena (Regina Duarte), uma mulher forte que enfrenta os desafios da gravidez precoce de sua filha Joyce (Carla Marins). O drama se intensifica quando Helena se apaixona pelo endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que já está envolvido em um complicado triângulo amoroso. Uma novela emocionante e cheia de momentos marcantes. A partir de 10 de fevereiro na Edição Especial da TV Globo.

