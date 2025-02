Apesar de boa campanha, músicos brasileiros ficam sem Grammys em 2025

Embora o Brasil tenha sido bem representado no Grammy 2025, com quatro artistas indicados em três categorias diferentes, nenhum dos representantes brasileiros levou a estatueta para casa neste ano.

Anitta, que já foi indicada em 2023 como Artista Revelação, concorria na em Melhor Álbum Latino por Funk Generation. Quem venceu a categoria foi Shakira, com o álbum Las mujeres ja no lloran.

Milton Nascimento, indicado cinco vezes à premiação, concorria na categoria Melhor Álbum Vocal de Jazz pelo disco Milton + Esperanza, em parceria com a cantora americana Esperanza Spalding. O prêmio foi para Samara Joy, com o álbum A happy holiday.

A pianista Eliane Elias, que foi indicada seis vezes e ganhou dois Grammys, disputou o prêmio de Melhor Álbum de Jazz Latino, com Time and Again. Na mesma categoria, o violinista Hamilton de Holanda conquistou a primeira indicação com o disco Collab, uma parceria com o pianista cubano Gonzalo Rubalcaba. Quem venceu foi Zaccai Curtis, com Cubop Lives!.

No ano passado, os brasileiros estiveram representados no Grammy, mas apenas em uma categoria. Ivan Lins, Eliane Elias e Luciana Souza & Trio Corrente foram indicados a Melhor Álbum de Jazz Latino. O vencedor na categoria foi a dupla Miguel Zenón e Luis Perdomo, com El Arte del Bolero Vol. 2.