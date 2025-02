Rodrigo Bocardi elogia Globo, mas confessa "grande susto" com demissão

Bocardi comentou que seu temperamento forte foi decisivo para criar conexão com o público, mas confessou que também nem muitos gostavam - (crédito: Reprodução TV Globo)





Rodrigo Bocardi, ex-âncora do Bom Dia São Paulo, que foi demitido nesta quinta-feira (30) da Globo, gravou um vídeo para tranquilizar os fãs e amigos em seu perfil na rede social. A notícia de sua demissão causou perplexidade no público.

Com camisa branca, barba feita e sorriso no rosto, o jornalista exaltou a Globo inúmeras vezes, com "um quarto de século de aprendizado", e que teve uma atitude correta na emissora ao longo dos 25 anos.

"Eu quero dizer para vocês que nesse período eu atuei da mesma forma, [foram] 25 anos com os mesmos princípios. Então, é isso que deixa a minha consciência tranquila, bem tranquila", disparou. Ele também comentou que seu temperamento forte foi decisivo para criar conexão com o público, mas confessou que também nem muitos gostavam.

A Globo anunciou que Sabina Simonato substituirá Bocardi. "A partir de amanhã, dia 31, a jornalista Sabina Simonato apresentará o Bom Dia São Paulo. Sabina, que estreará à frente do novo telejornal Bom Dia Sábado, ao lado de Marcelo Pereira, neste sábado, dia 1º de fevereiro, vai ancorar o Bom Dia São Paulo interinamente", diz um trecho do comunicado.

