Isis Valverde vai oficializar seu casamento com Marcus Buaiz no dia 3 de maio, em Jarinu, no interior de São Paulo. A atriz e o empresário, que já realizaram a união no civil, farão a cerimônia religiosa, que possui uma lista de presentes avaliados em até R$ 42 mil.

Segundo informações da revista Quem, a lista de presentes possui itens como um mini processador de alimentos de R$ 197,71, kit para vinhos com abridor elétrico de R$ 218,31, moedor de café de R$ 235,82.

Isis Valverde e Marcus Baiz também colocaram na lista alguns mimos como viagem, diária em resort 5 estrelas de R$ 1,029.76 e aluguel de carro para todos os dias da viagem por R$ 2,574.40.

Dentre os pedidos mais caros feitos pelo casal, estão um passeio de barco do casal na Sardenha por R$ 32,758.90, passeio de helicóptero na Sardenha por R$ 42,040.59, circuito entre Veneza e Milão por R$ 34,942.83 e passagem aérea para Itália por R$ 20,595.20.

O post Isis Valverde e Marcus Buaiz: confira a lista de presentes do casamento de até R$ 40 mil foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.