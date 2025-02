5ª edição do evento Cinema Urbana

A Mostra Internacional de Cinema de Arquitetura chega à quinta edição e destaca o papel de arquitetos e urbanistas na criação de espaços resilientes e acessíveis diante das mudanças climáticas. Com o tema Paisagens Radicais, o evento contará com mostra competitiva, palestras e debates. A nova produção do Cinema Urbana será de 13 a 17 de agosto, no Espaço Cultural Renato Russo.

As inscrições para a Mostra Competitiva já estão abertas e seguem até 25 de março, com um júri formado por arquitetos e cineastas experientes. Poderão ser inscritos longas-metragens de até 120 minutos e curtas-metragens de até 40 minutos. As produções podem explorar qualquer gênero cinematográfico, desde que tenham a arquitetura e as cidades como protagonistas da produção.

O tema deste ano propõe uma reflexão sobre a importância da justiça climática e o apoio às comunidades mais pobres diante dos eventos climáticos extremos. A mostra incentiva um novo olhar para soluções arquitetônicas capazes de transformar a desigualdade social e a qualidade de vida de pessoas carentes.

A mostra competitiva concederá três prêmios: Prêmio Brasília para a melhor produção local, Prêmio de Melhor Filme, escolhido pelo júri, e Prêmio do Público para a obra mais votada pelos espectadores.

Cinema Urbano utiliza o cinema para refletir sobre os desafios climáticos e apresentar soluções viáveis. Liz Sandoval e Sofia Morato assinam a curadoria do evento, que exibirá cerca de 30 filmes nacionais e internacionais sob o tema central Paisagens Radicais. As inscrições para a competição podem ser feitas no site oficial do Cinema Urbana.