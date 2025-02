Lady Gaga estreia “Abracadabra” no Grammy 2025 com videoclipe marcante - (crédito: TMJBrazil)

Na noite do Grammy Awards 2025, Lady Gaga surpreendeu o público ao apresentar “Abracadabra”, seu mais novo single, repleto de energia e com um videoclipe impactante.

A cantora, que já havia emocionado ao lado de Bruno Mars em um cover de “California Dreamin’”, voltou ao palco para um dos momentos mais aguardados da premiação.

A música, que traz de volta a essência eletrônica e dançante de Gaga, foi revelada por meio de um comercial da MasterCard antes de sua estreia oficial. O videoclipe, lançado logo após a apresentação, reforça a estética ousada e teatral da cantora, remetendo a momentos icônicos de sua carreira.

Vestida com um chapéu vermelho cravejado e figurinos extravagantes, Lady Gaga deu início ao clipe de “Abracadabra” com a frase marcante: “A categoria é: dance ou morra”.

O videoclipe é uma explosão visual de vermelho, preto e branco, combinando coreografias intensas assinadas por Parris Goebel, que já trabalhou com artistas como Rihanna e Jennifer Lopez.

Com um elenco de 40 dançarinos, o vídeo evoca a grandiosidade da era Born This Way, lembrando os exércitos de performers que acompanhavam Gaga naquela fase de sua carreira. Além disso, o visual faz referência ao clássico “Bad Romance”, mesclando moda conceitual, expressões dramáticas e uma narrativa cinematográfica.

O impacto de “Abracadabra” não se limita apenas à sua estética. A faixa se destaca pelo seu ritmo pulsante e produção eletrônica intensa, consolidando-se como um dos lançamentos mais empolgantes do álbum Mayhem.

Lady Gaga: O retorno ao pop e os preparativos para Mayhem

Com lançamento marcado para 7 de março, Mayhem representa o retorno de Lady Gaga ao pop original, sendo seu primeiro trabalho do gênero desde Chromatica (2020). Nos últimos anos, a artista explorou outros estilos, como o jazz, ao lado do saudoso Tony Bennett, com quem venceu dois Grammys em 2021.

Antes de “Abracadabra”, Gaga já havia apresentado dois singles do novo projeto. Em 2024, ela lançou “Die With a Smile”, uma parceria com Bruno Mars que dominou o topo da Billboard Hot 100 e rendeu indicações ao Grammy. Pouco depois, veio “Disease”, uma faixa electro-pop de tom mais sombrio, que alcançou a posição 27 no ranking.

O Grammy 2025 foi apenas o começo de um ano agitado para a cantora. Na mesma semana, ela fechou o FireAid com uma apresentação inédita e foi confirmada como atração principal do Saturday Night Live 50th Anniversary Concert, ao lado de Miley Cyrus e Bad Bunny, no dia 14 de fevereiro. Além disso, Gaga voltará ao palco do Coachella em abril, liderando o festival pela segunda vez.

Com uma sequência de lançamentos estratégicos e apresentações impactantes, Lady Gaga reafirma sua posição como uma das artistas mais inovadoras e versáteis da atualidade.

Djenifer Henz – Supervisionada por Marcelo de Assis