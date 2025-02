Atriz Aretha Sadick tem um ano cheio de trabalhos no streaming e no teatro

O ano está apenas começando para Aretha Sadick, que tem muitos projetos alinhados para 2025. Mais recentemente, em janeiro, a estreia do filme Vítimas do dia marcou a primeira etapa de uma sequência de trabalhos ao longo do ano.

No longa, Daiane (Jéssica Ellen) e Elder (Amaury Lorenzo) esperam o primeiro filho. Na reta final da gravidez, Elder é atingido por uma bala perdida e um intenso tiroteio tem início por onde moram. Ao tomar conhecimento do ocorrido, Daiane fica muito nervosa e entra em trabalho de parto. A partir desse momento, o casal entra em uma corrida contra o tempo: de um lado, o filho pede para nascer, e do outro, o pai faz de tudo para sobreviver.

Aretha interpreta Cinara, uma jovem que trabalha como caixa de um supermercado para pagar seus estudos como psicóloga. Ela é uma das pessoas entre funcionários e clientes que ficam presos no supermercado durante o tiroteio, e ajuda a manter Elder vivo. Além de Amaury Lorenzo, Aretha contracena com João Pedro Zappa, Mariana Provenzano e Bete Mendes.

“Quando recebi o convite do Hermínio Ribeiro, diretor de elenco, uma das impressões mais interessantes foi a possibilidade de dar vida a dramas reais de prestadores de serviços que atravessam diariamente o nosso cotidiano, como uma caixa de supermercado. O filme é um flerte entre o cinema e o teatro, pelo nível de dramaticidade exigida diante da situação proposta pelo roteiro e por conter poucos atores. Foi ótimo poder vivenciar dramas cotidianos cara a cara com a câmera”.

Aretha continua na segunda temporada da série Cidade de Deus: a luta não para, da Max, que estreia ainda esse ano, com a personagem Koral, que se dedica a sua carreira como bailarina numa importante escola de dança.

“A Koral está desde do início da história na série. Na primeira fase, ela e suas amigas (interpretadas por Luellem de Castro e Carol Dallfarra) sonham se tornarem estrelas do funk carioca, porém tem suas vidas atravessadas pelos conflitos da cidade do Rio de Janeiro e seus dramas pessoais. Na segunda temporada a Koral assume maior autonomia da própria trajetória, se dedicando aos estudos e a sua carreira como bailarina numa importante escola de dança. É uma história de sonhos, como tantas, de pessoas da periferia carioca que desejam vencer na vida por meio da sua arte. Uma inspiradora história de crescimento e superação”, completa a atriz.

Teatro

Agora, Aretha ensaia o espetáculo Avenida Paulista, da Consolação ao Paraíso, peça inédita que é um retrato volante da inquietude da principal avenida de São Paulo e sua história. A produção, dirigida por Felipe Hirsch, tem estreia marcada no Teatro do Sesi-SP em 15 de fevereiro de 2025, e fica em cartaz até 29 de junho, com apresentações gratuitas de quinta a sábado, às 20h, e aos domingos, às 19h.

O elenco é composto de 18 atores, onde cada um interpreta em média 15 personagens diferentes das mais variadas classes sociais e realidades, como uma expressão da multiplicidade de pessoas que atravessa e vive diariamente esta grande avenida paulistana. Aretha interpreta a Musa de São Paulo, inspirada nos textos de Mário de Andrade e um Black Dandy.

“É meu segundo musical, o primeiro foi Macunaíma em 2019 de Iara Rennó, no qual interpretei o homônimo personagem Macunaíma. Foi meu primeiro musical grande no qual cantava duas músicas e foi um grande aprendizado”, relembra Aretha.

Festivais

Em 2025, Aretha ainda tem mais um trabalho no Globoplay. A série de terror e suspense sobrenatural Reencarne acompanha um policial civil que passa anos preso acusado de matar um colega de trabalho. Após deixar a cadeia, ele decide se matar, mas encontra Sandra (Julia Dalavia), que afirma ser a reencarnação do homem assassinado e que eles têm que um último trabalho juntos.

Aretha interpreta Camila, uma enfermeira que se vê envolta nos crimes cometidos pelo assassino, por conta de sua mãe, interpretada por Grace Passô. Vivendo um conflito ético, Camila atravessa a trama vivendo uma trajetória de transformação pessoal e moral, ao questionar a si mesma sobre o certo e o errado para fazer justiça.

Na série, também está Taís Araújo, como uma investigadora que incorpora espíritos. “Foi uma ótima convivência com Taís. Passamos quatro meses convivendo entre set de filmagem e bastidores e ela me acolheu muito bem durante todo o processo, sendo a minha primeira série com uma personagem tão importante. Foi muito interessante ver o profissionalismo dela, sua técnica e ao mesmo tempo seu jeito divertido de conduzir as coisas”, conta Aretha.

Reencarne será exibida no Festival Internacional de Cinema de Berlim, um dos mais importantes do mundo, em fevereiro, assim como a minissérie Máscaras de oxigênio (não) cairão automaticamente”, produzida pelo streaming Max, na qual Aretha faz uma participação especial.

“Estou muito animada! Nunca estive em Berlim, porém é uma honra estar com dois trabalhos no festival. Saber que estou tendo a minha história eternizada no audiovisual é grandioso!”, conta Aretha.