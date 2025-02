Detalhes sobre a turnê “Cowboy Carter” de Beyoncé

Após o grande sucesso de “Cowboy Carter”, seu segundo álbum de country, Beyoncé confirmou que levará a nova produção para o palco em uma turnê mundial que ocorrerá em 2025. A turnê, que marcará sua segunda sequência de shows desde o lançamento de “Renaissance”, terá como destaque um repertório repleto de hits desse novo trabalho, consolidando ainda mais a artista no cenário musical global.

O anúncio da turnê chega no mesmo dia em que Beyoncé foi anunciada como a grande vencedora da categoria “Álbum do Ano” no Grammy 2025, com “Cowboy Carter” conquistando o reconhecimento dos jurados. A artista, que já detém o recorde de maior número de indicações na história do Grammy, concorre a 11 categorias nesta edição, deixando claro seu domínio na música contemporânea.

No entanto, para decepção dos fãs brasileiros, Beyoncé não incluirá o Brasil na lista de países da turnê. Por enquanto, a cantora revelou os locais nos Estados Unidos e na Europa por onde passará. As cidades confirmadas são Los Angeles, Chicago, Nova York, Houston, Washington, Atlanta, Las Vegas, além de Londres e Paris. A escolha de muitas dessas cidades segue a tradição do “Chitlin Circuit”, circuito histórico de locais onde artistas negros podiam se apresentar com segurança entre as décadas de 1930 e 1960.