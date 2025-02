Larissa Manoela é confirmada no elenco da novela 'Êta Mundo Melhor!'

Larissa, que estava afastada das novelas desde Além da Ilusão (2022), revelou, em entrevista ao jornalista Gabriel Vaquer, do portal f5 o motivo de aceitar o convite para a nova trama - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Larissa Manoela

Larissa Manoela foi oficialmente confirmada no elenco de Êta Mundo Melhor!, a próxima novela das seis da Globo. A atriz compartilhou a novidade com seus seguidores no Instagram nesta segunda-feira (3).

Em tom empolgado, escreveu: "Se o mundo já tava bom, agora ele vai ficar ainda melhor! A gente vai se ver na Globo", disse ela, que publicou um vídeo gravado durante uma visita aos Estúdios Globo, onde comemorou o retorno às novelas e até brincou com um chapéu no estilo do acessório usado por Candinho, personagem de Sérgio Guizé em Êta Mundo Bom!, trama que servirá de base para a nova produção.

Larissa, que estava afastada das novelas desde Além da Ilusão (2022), revelou, em entrevista ao jornalista Gabriel Vaquer, do portal f5 o motivo de aceitar o convite para a nova trama. "Fiquei muito animada quando o convite veio. Eu já estava com desejo de voltar a fazer novela, e fiquei mais feliz ainda pelo fato de ser a continuação de uma trama que fez muito sucesso e que eu acompanhei, super divertida, leve, em um horário que eu adoro também", afirmou a atriz.

A trama, escrita por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, se passará dez anos após os acontecimentos de Êta Mundo Bom! e terá Candinho em busca de seu filho perdido, fruto de seu relacionamento com Filó, personagem de Débora Nascimento. A história, que se passa nos anos 50, abordará a luta de Candinho contra antigos inimigos e o luto pela perda da mãe, Anastácia, interpretada por Eliane Giardini. A novela ainda promete muitas reviravoltas, com personagens como Dita (Jeniffer Nascimento), que será uma das estrelas do rádio, e a vilã Sandra (Flávia Alessandra).

Larissa Manoela será uma enfermeira na trama, mas não será o par romântico de Candinho. Sua personagem ainda deve conquistar o público ao longo da novela, enquanto o romance de Candinho ficará para um momento posterior. O elenco conta com grandes nomes como Sérgio Guizé, Elizabeth Savalla, Flávia Alessandra e Heloísa Périssé, com direção de Amora Mautner. A estreia está prevista para junho de 2025.