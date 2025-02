Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional, atuou na novela História de Amor

A Globo anunciou que História de Amor será a substituta de Cabocla na faixa Edição Especial, exibida após o Jornal Hoje. Escrita por Manoel Carlos e exibida originalmente em 1995, a novela marcou época com seus dramas familiares e dilemas amorosos. Um detalhe curioso é a participação da jornalista Renata Vasconcellos, que, antes de se consolidar na bancada do Jornal Nacional, fez uma breve aparição na trama.

Renata estudou na PUC-RJ e iniciou sua trajetória no jornalismo televisivo em 1996, no programa Em Cima da Hora, da GloboNews. Desde então, passou por diversos telejornais da emissora, incluindo o Jornal Hoje e o Jornal da Globo. Há 11 anos, assumiu o comando do Jornal Nacional, substituindo Patrícia Poeta. Sua presença em História de Amor é uma curiosidade que chama a atenção do público, especialmente os fãs de televisão.

Na trama, que retorna à TV a partir de 10 de fevereiro, o endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer) se vê dividido entre três mulheres. Após um relacionamento de dez anos com Sheila (Lilia Cabral), ele se casa com Paula (Carolina Ferraz), mas acaba se envolvendo com Helena (Regina Duarte). O embate entre as três mulheres movimenta a história e mantém o suspense sobre o desfecho amoroso do protagonista.

Outro núcleo de destaque envolve Joyce (Carla Marins), filha de Helena, que enfrenta uma gravidez indesejada. Seu namorado, Caio (Ângelo Paes Leme), a abandona, rejeitando o filho. A novela aborda temas como maternidade precoce e os desafios dos relacionamentos, trazendo uma história envolvente que promete conquistar novamente o público da Edição Especial.

