‘Beiçola’ vai morar no Retiro dos Artistas após receber doação

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo papel de Beiçola em A Grande Família, está se preparando para se mudar para o Retiro dos Artistas. A decisão veio após enfrentar dificuldades financeiras e uma ordem de despejo. Sua nova moradia será uma casa construída pela atriz Marieta Severo, de 78 anos, que já financiou outras três residências no local. "Acho que não poderia ter coincidência melhor do que uma casa feita com a doação dela para atender ao Marcos", afirmou Cida Cabral, administradora do retiro.

Marcos já havia cogitado a mudança anteriormente, mas adiou a decisão após receber uma doação de R$ 50 mil da influenciadora Deolane Bezerra, em 2023. Agora, com a nova casa prestes a ser finalizada em cerca de 30 dias, ele aceitou a oportunidade. "Ela [Marieta] ficou muito feliz com a notícia e está torcendo para que chegue logo", revelou Cida. O ator, que fez parte de um dos maiores sucessos da TV brasileira, encontra no retiro uma nova chance de estabilidade.

A crise financeira de Marcos se agravou nos últimos anos, culminando na ordem de despejo que recebeu em agosto de 2024. Sem conseguir pagar o aluguel de aproximadamente R$ 3.500 por mais de três meses, ele relatou desespero com a situação. "Estou em pânico, sem condições de nada e apático. Tenho de sair e não sei para onde vou. Para prender bandido leva dois anos, mas para despejar leva cinco minutos", desabafou ao O Globo.

O Retiro dos Artistas, localizado no Rio de Janeiro, tem sido um refúgio para diversos profissionais da classe artística em dificuldades. Com o apoio de Marieta Severo e da administração do local, Marcos Oliveira terá um novo lar, garantindo mais segurança e qualidade de vida após anos de incertezas.

