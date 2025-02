Lexa faz apelo e pede orações para a filha: ‘De todo coração’

Lexa, de 29 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (5) para pedir orações pela filha, Sofia, fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração… rezem pela Sofia", escreveu a cantora em seus Stories no Instagram. A cantora foi internada devido a um quadro de pré-eclâmpsia precoce.

A condição, que pode causar complicações graves durante a gravidez, fez com que Lexa permanecesse sob cuidados médicos para garantir sua recuperação e a estabilidade da filha. Segundo o último boletim divulgado, o estado de saúde da cantora segue estável. Pessoas próximas confirmaram à Quem que Lexa continua recebendo acompanhamento constante da equipe médica.

No hospital, Ricardo Vianna, de 32 anos, e Darlin Ferrattry, mãe da cantora, têm se revezado para acompanhá-la. "Eles estão revezando, porque só pode uma pessoa no quarto", revelou uma fonte. O apoio da família tem sido essencial para que Lexa enfrente esse momento delicado. Nas redes sociais, fãs e amigos enviaram mensagens de carinho e energias positivas.

A cantora tem mantido os seguidores informados sobre sua recuperação e reforçou a importância do apoio recebido. Com a mobilização do público e o suporte da família, Lexa se mostra esperançosa na recuperação da filha. "Cada oração faz diferença", ressaltou em uma publicação, evidenciando sua fé e a força para superar esse desafio.

