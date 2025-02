Lucas Lima, ex de Sandy, desabafa após descobrir grave problema de saúde: "Quase não morri" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Lucas Lima usou as redes sociais nesta última terça-feira (4), e surpreendeu os seguidores ao ter relatado que foi diagnosticado com quadro de desgaste na articulação acromioclavicular do ombro, causado pela perda de cartilagem.

Através do Instagram, o ex-marido da cantora Sandy informou que a descoberta se deu após sua ida ao médico, decorrente de uma dor intensa que perdurava há quatro meses. Sincero, o músico admitiu sua preocupação pelo quadro.

"Eu tenho problema no ombro desde adolescente, sempre me incomodou. Nos últimos quatro meses, a dor está muito insuportável. Uma dor muito forte. E eu não tinha tempo para ir no fisioterapeuta, estava corrido demais. Eu consegui ir na semana passada e ele já ficou meio assustado, mandou eu fazer a ressonância e ele disse: ‘Está ruim mesmo’. Eu vou pro médico hoje para ver qual vai ser o protocolo, o que a gente vai fazer. É realmente bem ruim, mas que não seja muito ruim", iniciou Lucas Lima.

"Quase não morri"

"Acabei de sair do método e é uma parada acromioclavicular. Não tem mais uma cartilagem e os ossinhos estão se arrebentando. Está bem feio, dói que é um negócio absurdo. Fiz uma injeção que está super de boa, quase não morri", explicou ele, que detalhou algumas partes do processo de tratamento para recuperação.

"É para melhorar. Um monte de exercício eu tenho que evitar, várias posturas de yoga que eu tenho que evitar. Agora vamos ver como o tratamento anda, fisioterapia também e vamos ver se precisa ou não operar. Por enquanto não precisa, vamos tentar segurar. Não é pouca coisa, mas não é o pior!", finalizou Lucas Lima.

