Apple Music Live lança ‘Cornucopia’, filme da cantora islandesa Björk

A Apple Music Live lançou nesta terça-feira (4/2) o filme do show Cornucopia, da artista islandesa Björk. Com uma hora de duração, a apresentação traz grandes sucessos icônicos da cantora como Isobel e Hidden Place. O trecho do show pode ser assistido na plataforma da Apple Music.

Gravado em Lisboa, Cornucopia utiliza elementos de animação digital combinados com visuais em VR. Além de ser a 10ª turnê da artista, o projeto também é a primeira produção teatral de Björk. A apresentação é um verdadeiro espetáculo: além das animações, o show também conta com um grupo de coral composto por 50 pessoas, responsável por abrir a performance. A turnê teve diversas críticas positivas quanto às suas performances e a produção geral do show.

Björk comenta estar bastante animada com o lançamento da Apple Music Live. “Estou muito feliz em compartilhar um trecho do filme do show Cornucopia aqui com vocês on-line. A versão completa será exibida mais tarde nos cinemas. Essa foi uma longa jornada com a ajuda de centenas de pessoas. Sou imensamente grata a cada um deles”.