Diego Hypolito se declara para Aline: 'Te amo'

A manhã desta quarta-feira (5/2) começou com momentos de carinho no BBB 25. Logo após acordar e se preparar para o Raio-X, Diego Hypolito demonstrou seu afeto por Aline ao encontrá-la na cozinha da casa.

O ginasta, que sobreviveu ao lado de Daniele Hypolito no Paredão contra Gracyanne Barbosa e Giovanna, fez questão de motivar a baiana para o novo dia. "Aproveitar que vai iniciar o dia, sei que muito foi dito ontem. Mas você é incrível. Inicie seu dia com a energia e o astral lá em cima", disse ele.

Em seguida, Diego se declarou à sister: "Te amo, tá? Com um mês, eu já posso dizer que te amo".

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Aline sorriu ao ouvir as palavras do brother e retribuiu o carinho com um abraço. A sister teve uma crise de choro na madrugada e se questionou se a eliminação de Gracyanne, que está no Quarto Secreto, poderia ser resultado da musa fitness ter saído em sua defesa no Sincerão.