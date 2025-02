Governo vai lançar streaming gratuito com filmes nacionais

Ana Carolina Alves*

O governo federal vai lançar um streaming gratuito dedicado exclusivamente ao cinema nacional no segundo semestre de 2025. Chamada de "Plataforma Pública de Acesso e Difusão de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros Sob Demanda", pelo Ministério da Cultura, o streaming terá estilo baseado em outras plataformas como Netflix, Prime Video e Disney+. O projeto foi idealizado pela Secretaria de Audiovisual (SAC), em parceria com a Universidade Federal de Alagoas, e vai dispor, gratuitamente, de conteúdos audiovisuais variados, entre curtas, médias, longas-metragens, trazendo um grande repertório do cinema brasileiro, em diferentes linguagens e formatos. O Minc investiu R$ 4,2 milhões em edital de licenciamento de obras para streaming brasileiro.

O anúncio do projeto já havia sido feito no ano passado, mas, após o sucesso do filme Ainda estou aqui, indicado ao Globo de Ouro e ao Oscar, a iniciativa ganhou mais visibilidade e teve sua divulgação reforçada durante a Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, no último final de semana (01/02).

Segundo o Ministério da Cultura, o programa busca "ampliar o acesso à produção audiovisual brasileira" , além de "promover a difusão gratuita de conteúdos e fortalecer espaços de difusão não comerciais, como cineclubes, bibliotecas públicas e pontos de cultura". Outro objetivo da iniciativa é atender à Lei 13.006/2014, que exige a exibição de filmes nacionais em escolas de educação básica, sendo mais facilmente atendida com o licenciamento promovido pelo Governo Federal.

Em agosto de 2024, o Ministério da Cultura, lançou um edital para licenciar 447 obras audiovisuais, com um investimento total de R$ 4,2 milhões, que farão parte do catálogo da plataforma brasileira. A ideia do projeto é, além de incluir produções cinematográficas da atualidade, como os escolhidos pelo edital, inserir também produções que o governo já tem o direito de imagem. As produções terão, obrigatoriamente, as acessibilidades comunicacionais de inclusão de legenda, legendagem descritiva, audiodescrição e janela de Libras. O resultado final das obras escolhidas ainda não foi divulgado.

Já em fase de finalização, de acordo com o Ministério de Cultura, o lançamento da plataforma será realizado de forma gradual.

