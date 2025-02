Sogra revela o sexo do terceiro filho de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen deu à luz seu terceiro filho, o primeiro com o professor de jiu-jitsu Joaquim Valente. A novidade foi confirmada pela avó paterna, Alicinha Silveira, que, em entrevista à ELA, revelou: "É um menino".

Alicinha ainda expressou sua ansiedade para conhecer o bebê e falou sobre a boa relação com a nora, afirmando: "Eu a adoro, Gisele é o máximo, trata todo mundo bem."

Tanto a modelo quanto a criança estão bem. Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian Lake, de 12, frutos de seu relacionamento com o jogador de futebol americano Tom Brady.

A nova gestação de Gisele foi confirmada pela brasileira apenas em outubro de 2024.

O instrutor de jiu-jitsu e Gisele estão juntos desde junho de 2023, mas só tornaram o relacionamento público em março de 2024. A confirmação do namoro veio por meio de uma entrevista de Bündchen ao The New York Times.