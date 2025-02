"História de Amor": quem morreu do elenco original da novela

A novela História de Amor, escrita por Manoel Carlos, será reexibida a partir de 10 de fevereiro no quadro Edição Especial da Globo. Originalmente transmitida entre 1995 e 1996, a trama foi marcada por grandes atuações e personagens que até hoje permanecem na memória dos telespectadores. A história de amor e desafios vivida pelos protagonistas Carlos (José Mayer) e Helena (Regina Duarte) foi cercada por nomes renomados da teledramaturgia, muitos dos quais já faleceram, mas deixaram um legado de inesquecíveis personagens.

Entre os destaques do elenco, Eva Wilma, que interpretou a socialite falida Zuleika, é uma das mais lembradas. A atriz faleceu em maio de 2021, aos 87 anos, após uma luta contra o câncer de ovário e problemas cardíacos. Outro nome marcante é o de Yara Cortes, que deu vida à Olga, avó de Carlos. Yara faleceu em 2002, aos 81 anos, vítima de um câncer de pulmão. A trama também contou com a participação de Marly Bueno, que interpretou a vilã Rafaela. Marly faleceu em 2012, aos 78 anos, vítima de uma infecção após uma cirurgia de emergência.

O elenco ainda teve a presença de Umberto Magnani, que viveu Mauro, e Mário Lago, que interpretou o Professor Medina. Magnani morreu em 2016, aos 75 anos, enquanto Lago faleceu em 2002, aos 90 anos. Outros atores como Cláudio Corrêa e Castro, Maria Alves e Buza Ferraz também marcaram a novela com suas performances memoráveis. Infelizmente, todos faleceram, mas suas interpretações continuam sendo apreciadas pelos fãs até hoje.

Com personagens inesquecíveis e um enredo envolvente, História de Amor é mais uma das grandes novelas de Manoel Carlos que permanece viva na memória do público. Mesmo com a perda de tantos talentos, suas contribuições para a televisão brasileira são celebradas a cada exibição, como será agora, em fevereiro, no especial da Globo.



