BBB 25 deverá estrear dinâmica de congelamento na volta de Gracyanne

Após a eliminação de Giovanna do Big Brother Brasil 25 na noite dessa terça-feira (4/2), sua dupla, Gracyanne Barbosa foi surpreendida ao descobrir que estava no quarto secreto. Desde então, a musa finess tem recebido informações privilegiadas, pode ouvir o que os brothers falam dentro da casa e, quando voltar ao jogo, estará imune e no VIP. Na noite desta quarta-feira (5/2), o apresentador Tadeu Schmidt publicou um vídeo em seu Instagram em que dá dicas de como será o retorno da sister à casa.

Ao que ele deu a entender, a ex do Belo participará da dinâmica inédita do congelamento, que é sucesso em outros países. Tadeu disse que haveria sinais do retorno, mas a sua imagem "congelou" na tela.

Veja

Congelados

A dinâmica consiste em deixar os confinados "congelados", como se fossem estátuas sem se mexerem enquanto algo ou alguém com forte apelo afetivo surge diante deles na casa. Se a pessoa se mexer, ela poderá sofrer consequências graves.

Na Argentina, no mês passado, a participante do Gran Hermano Luciana, recém assumida mulher trans, teve que encarar sua mãe durante a dinâmica de congelamento pela primeira vez que ambas se viam desde a sua revelação. A participante a reação da mãe.

Fim das duplas

As irmãs Gracyanne e Giovanna enfrentaram os irmãos Hypolito no paredão, que marcou o fim da dinâmica das duplas — o que os participantes que estão na casa ainda não sabem. Os participantes acreditavam que o paredão era em dupla — assim como todas as eliminações da edição —, no entanto, o público deveria votar em um dos quatro emparedados para deixar a casa. A dupla do mais votado iria direto para o quarto secreto.