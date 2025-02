Com trecho de vídeo em português, Blackpink anuncia turnê mundial

“Elas estão de volta”, diz uma das falas do anúncio publicado ao meio-dia — meia-noite de quinta-feira (6/2), de acordo com o horário da Coreia. A frase ecoa em meio a outros idiomas, como fundo para imagens de apresentações em estádios do quarteto da YG Entertainment.

As cantoras do conjunto trabalharam em projetos individuais neste e no último ano. Jisoo revelou, na última segunda-feira (3/2), a tracklist do álbum Amortage, primeiro mini-álbum solo da sul-coreana, que sai no próximo dia 14; e Jennie lançou, no dia 31 de janeiro, o single Love hangover, com Dominic Fike, parte do também primeiro álbum dela, Ruby, previsto para 7 de março.

