Após "Renascer", ator Renan Monteiro celebra frutos do trabalho que semeou

Aos 38 anos, Renan Monteiro colhe os benditos frutos de uma trajetória semeada com dedicação e talento após três décadas atuando em teatro, cinema e televisão. O ator ganhou projeção nacional em 2024 ao interpretar José Augusto na novela Renascer, da TV Globo, que conquistou o público ao protagonizar uma das histórias mais emocionantes da trama: o casamento com Buba, uma mulher trans interpretada por Gabriela Medeiros. Agora, ele está no ar no Globoplay mostrando uma outra faceta — a comédia — na série Cilada, de Bruno Mazzeo, que estreou segunda temporada na última quinta-feira (6/2).

O filho mais velho do Rei do Cacau José Inocêncio (Marcos Palmeira, com quem é fisicamente bem parecido), foi uma virada de chave na carreira do ator, que iniciou no ofício ainda criança. "Augusto foi um personagem com projeção nacional gigantesca, e as pessoas ainda falam sobre a novela. Painho era a janela da família conservadora. Daí, como viajo dando aulas e workshops, em cidades do interior, percebo como Renascer chegou a lugares onde nem a internet chega, levando um tema tão delicado a uma discussão necessária. Isso é gratificante", conta Renan.

Apesar do reconhecimento, o artista mantém os pés no chão. "Particularmente, a projeção de uma novela da Globo no horário nobre, meu primeiro com grande visibilidade, nada mudou na minha vida. A visibilidade oscila, e esse vislumbre não faz parte de mim. Claro que algumas coisas mudam, até no açougue recebo o melhor corte da carne (risos), mas sigo sendo uma pessoa simples", brinca.

Transformação

Renan relembra o intenso processo de gravação da novela, que estreou em janeiro e terminou em setembro do ano passado. "Gravava de segunda a sábado, ralei muito durante quase um ano. Foi um personagem complexo, e esse retorno do público foi muito positivo. Na época de Renascer, talvez nem tivéssemos televisão em casa — na favela, isso não era comum. Mas eu cresci vendo novelas e sonhei ocupar esse lugar", reconhece o ator carioca, que ainda se diverte por ter sido chamado, à época, de Clark Kent do cacau e pelos memes que surgiram na web. Como na cena em que Augusto está sem camisa na cama, com Buba deitada com a cabeça encostada em seu peito, que ganhou a legenda: "Em teus seios, ó liberdade".

Desde a infância, Renan Monteiro construiu sua trajetória na arte. "Nunca parei de trabalhar desde criança, sempre fiz teatro, cinema e televisão, agora tenho feito muita tevê, e isso tem sido muito transformador", observa o ator, que fez parte do projeto social Nós do Morro, no Vidigal, que revelou talentos como Juan Paiva e Marcello Melo Jr., seus "irmãos" em Renascer.

"Eu já tinha trabalhado com o diretor artístico, Gustavo Fernández em Cordel encantado (2011) e Além do horizonte (2013), veio o convite, e eu e o Juan fizemos um teste juntos para sentir a dinâmica entre os irmãos", comenta ele, que estava gravando a série Reis quando surgiu a oportunidade de interpretar o primeiro papel com status protagonista na Globo — onde havia feito o último trabalho em 2020, em Nos tempos do imperador, em que viveu ninguém menos que Machado de Assis.

Camaleônico

Após Renascer, Renan seguiu direto para outro projeto: a gravação da quarta temporada de Arcanjo renegado, série do Globoplay. Na produção do Afroreggae, ele interpreta o sargento Raoni, um policial multifacetado que desafia estereótipos. "Sempre pego desafios com temas relevantes, acho bacana poder entreter e transformar. Saio de Zé Augusto com Buba e chego para uma saga com o sargento Raoni. Não posso dar spoiler, mas Arcanjo faz denúncias necessárias sobre os crimes no Rio de Janeiro. A gente julga o policial pela farda, mas precisa conhecer o ser humano por trás dela", reflete.

Sobre a estreia na comédia escrachada com a série Cilada, Renan destaca que estar diferente em diversos trabalhos é o que o move. "Adoro ser camaleônico, ficar diferente nos trabalhos. Fiz Lipe, um cara rico, casado com a personagem de Priscila Marinho. Gravei antes da novela, então o público me verá bem diferente", disse. E acrescenta: "Fui atravessado por algumas cenas de comédia em alguns trabalhos, mesmo com o Zé Augusto, mas esse humor está mais escrachado. As duas máscaras das artes cênicas (comédia e tragédia) são importantes, e ambas são muito desafiadoras."

Além disso, Renan mantém sua escola de teatro, Trupe do Mangue, um espaço de formação para jovens talentos. "Vivo levando adiante o meu legado, a oportunidade do saber. Trabalhamos a formação possível de artista, toda a parte técnica além da atuação, um pouco de música, dança, circo, fotografia, áudio, direção. Um curso de orientação artística com foco na formação de ator, para lapidar talentos e apontar caminhos. Não paro nem gravando, com manobras para adequar as agendas. É uma missão. As pessoas precisam de oportunidades, e o mundo precisa de pessoas", enfatiza o ator, que tem no horizonte a participação em Reencarne, nova série do Globoplay, com Taís Araújo, sem data de estreia.

Laços especiais

Fora das telas, Renan compartilha a vida com a companheira, Sarah, formada em relações internacionais. O casal não tem filhos. "Ainda queremos curtir a vida a dois, viajar o mundo", afirma. Sua história de vida também é marcada por um laço especial: a adoção tardia pela atriz Dhu Moraes, ex-integrante das Frenéticas. "Minha mãe biológica, Maria Rita, faleceu, e a Dhu me adotou depois de adulto. Tem coisas espirituais, um reencontro. Minha mãe Dhu não podia ter filhos, mas uma cigana disse que teria dois, e aconteceu", conta, emocionado.

Chegando perto dos 40 anos, Renan se sente realizado. "Vivo da arte, do que acredito. Nasci e cresci na favela, era um menino que morava num beco, e hoje tenho meu apartamento, tudo conquistado com dignidade e humildade. Estou feliz e grato", conclui ele, que estreou no audiovisual ainda moleque, fazendo o filme premiado Cidade de Deus — oportunidade que lhe deu um amigo para toda vida, o ator Matheus Nachtergaele, com quem se reencontrou no ofício em Renascer.

E sobre o rótulo de galã? O ariano encara com bom humor. "Já que me deram esse título, estou mudando os hábitos, comendo melhor, malhando. Estou ficando um pretinho gostosinho, vamos ver (risos)", brinca.