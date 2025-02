Relembre qual é o segredo de Tieta e descubra com quem ela fica no final da novela - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A trama de Tieta, exibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, é recheada de reviravoltas, mistérios e momentos emblemáticos. O grande segredo da protagonista, interpretada por Betty Faria, por exemplo, move os últimos capítulos da história e dá um desfecho surpreendente à saga da jovem expulsa de Santana do Agreste.

O segredo de Tieta revelado

Desde o início da novela, há uma aura de curiosidade sobre o que Tieta viveu nos anos em que esteve fora da pequena cidade do interior. O retorno triunfal dela, rica e cheia de estilo, gerou intrigas, especialmente na beata Perpétua (Joana Fomm), que faz de tudo para desmascarar a irmã. A obsessão de Perpétua encontra um desfecho chocante: nos últimos capítulos, ela revela que Tieta enriqueceu ao se tornar prostituta em São Paulo e, mais tarde, dona de um bordel.

Determinada a expor a rival, Perpétua reúne provas em um dossiê que promete apresentar aos moradores da cidade. Contudo, em uma reviravolta sobrenatural, os documentos misteriosamente pegam fogo, livrando Tieta de ser desmascarada publicamente. Furiosa e em desespero, Perpétua tenta confrontar a irmã mais uma vez. No embate final entre as duas, Tieta arranca a peruca da beata, revelando que ela é careca, e vira o jogo a seu favor. Depois desse momento humilhante, Perpétua foge para casa, onde tem uma visão de seu falecido marido, o major, e desaparece de maneira misteriosa.

Apesar da revelação do segredo, Tieta encara a situação com altivez. Em uma conversa sincera com Osnar (José Mayer), ela confessa que tudo o que Perpétua disse é verdade, assumindo sem remorso a sua trajetória e reafirmando sua força como mulher livre e independente.

Com quem Tieta fica no final?

Ao longo da novela, Tieta vive romances intensos com dois homens marcantes: Ricardo (Cássio Gabus Mendes), o jovem padre em conflito com sua vocação religiosa, e Osnar, o amigo de longa data que sempre a admirou. No entanto, Tieta surpreende ao não ficar com nenhum deles.

No final da trama, a protagonista opta por seguir sozinha, reafirmando seu desejo de liberdade e independência. Ela deixa Santana do Agreste para trilhar novos caminhos, fiel ao espírito livre que sempre guiou sua vida. Enquanto isso, Osnar reata com Carol (Luiza Tomé), que decide deixar para trás a vida de "teúda e manteúda" para viver o amor ao lado dele. Já Ricardo encontra felicidade com Imaculada (Luciana Braga), com quem se casa e segue um novo rumo.