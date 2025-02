Em vez de desfiles, Globo vai transmitir Oscar ao vivo no domingo de carnaval

Transmitida ao vivo pela Globo, a cerimônia do Oscar pode premiar 'Ainda estou aqui' em três categorias: melhor filme; melhor filme internacional; e melhor atriz, com Fernanda Torres - (crédito: AFP)

A partir das 21h55, portanto, a apresentadora Maria Beltrão comanda a transmissão da cerimônia da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — que pode agraciar o longa de Walter Salles em três categorias: melhor filme; melhor filme internacional; e melhor atriz, com a intérprete de Eunice Paiva. No Rio de Janeiro, onde os desfiles preenchem a Sapucaí a partir de domingo, a emissora foca no samba das principais escolas. Eventuais entradas ao vivo vão ocorrer, durante a programação, para cobrir os momentos mais importantes do Oscar. Leia também: Christian Chávez, do RBD, vai desfilar no carnaval pela Grande Rio

No resto do país, as apresentações do carnaval carioca entram ao vivo ao fim da premiação americana. No fim da transmissão em tempo real, serão exibidas reprises, na íntegra, das escolas que tiverem passado pela avenida no momento da entrega de prêmios.