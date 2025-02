O Brutalista estreia no Brasil com intervalo de 15 minutos durante sessões

Por Ana Carolina Alves*—O Brutalista, com 10 indicações ao Oscar e 3h30 de duração, chegará ao Brasil no dia 20 de fevereiro e terá, em todas as sessões do país, um intervalo de 15 minutos no meio da sessão, após cerca de 1h40 de projeção, com um cronômetro em contagem regressiva no canto da tela.

Leia também: 'Toda luz que nõa podemos ver' ganha data de estreia em novembro na Netflix

A decisão inédita foi confirmada pela Universal Pictures, distribuidora do longa no Brasil, e faz parte da versão final do filme no mundo todo, atendendo a pedidos de telespectadores que, nos últimos anos, pediam por intervalos em sessões de longa duração como as de Vingadores: Ultimato (2019), Avatar 2 (2022), Oppenheimer (2023) e Assassinos da lua das flores (2023), todos com mais de três horas de duração.

Leia também: Os militares voluntários que sobreviveram a queda de avião e 2 anos em prisão nazista

O drama, dirigido por Brady Corbet, conta a história do arquiteto húngaro fictício Lázló Tóth, vivido por Adrien Brody, e sua esposa Erzsébet, interpretada por Felicity Jones, que fogem da Europa devastada pela guerra em busca de um novo começo nos Estados Unidos pós-2ª Guerra Mundial.

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco