Universal Pictures divulga trailer de filme vencedor do Globo de Ouro

A Universal Pictures lançou nesta segunda-feira (6/1) o trailer oficial do filme O Brutalista. Protagonizada por Adrien Brody, ganhador do Oscar de Melhor Ator por O Pianista, a produção brilhou na 82ª cerimônia do Globo de Ouro, realizada no último domingo (5/1), com a conquista de três estatuetas: Melhor Filme de Drama, Melhor Ator de Drama e Melhor Direção.

O enredo gira em torno do arquiteto hungaro, László Toth, e sua esposa, Erzsébet (Felicity Jones) que fogem da Europa destruída pela guerra em busca de um recomeço na América. No início, László se vê sozinho em um país desconhecido, mas logo atrai pessoas que reconhecem o seu talento e podem mudar a sua vida.

Além dos três prêmios do Globo de Ouro, o longo conquistou o Leão de Prata de Melhor Diretor, o Prêmio AFI de Melhor Filme do Ano e dois New York Film Critics Circle Award de Melhor Filme e Melhor Filme do Ano.