Claudio Lins, cantor e ator, em sua primeira novela na Globo, História de Amor, que será reprisada nesta segunda-feira (10), confessou que deu piti com o diretor-geral da trama.

"Vocês vão perceber como eu era um ator, vá lá, com algum talento e verdade, mas verde e cheio de defeitos! Só que eu me achava o máximo. (risos) Lembro até que reclamei do meu cachê na época. E recebi uma chamada homérica do diretor-geral! Botei logo o rabinho entre as pernas e aprendi uma grande lição", revelou em entrevista a revista Quem, em junho de 2023.

O ator, que é filho do cantor Ivan Lins, admitiu que era "prepotente" quando jovem, mas reconhece o erro. "Como somos prepotentes quando jovens, não? Mas acho que foi essa marra que me fez vingar na carreira artística porque, cá entre nós, eu era muito ruim! Enfim, tudo é aprendizado", comentou na entrevista quando a trama foi disponibilizada no Globoplay.

Claudio Lins, que fazia o romântico Bruno Moretti, apaixonado pela insuportável da Joyce (Carla Marins), filha de Helena (Regina Duarte), relembrou com carinho de grandes colegas de trabalho.

"Foi um grande sucesso de Manoel Carlos. Tive a oportunidade de contracenar com grandes atores que se tornaram amigos, como Maria Ribeiro e Carla Marins. Faço uma menção especial ao José Mayer, que foi um grande colega e muito me ensinou quando eu ainda estava engatinhando na profissão", comentou.

O post Claudio Lins, o Bruno de ‘História de Amor’, confessa estrelismo nos bastidores da trama foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.