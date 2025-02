'Ainda Estou Aqui' se torna a 5ª maior bilheteria da história do cinema brasileiro

Filme. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, recebeu sete indicações no Latino Entertainment Film Awards, premiação concedida pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). O filme é o único representante do Brasil na competição - (crédito: Sony Pictures )

De acordo com dados da Ancine (Agência Nacional do Cinema), o filme Ainda Estou Aqui se tornou a quinta maior bilheteira da história do cinema nacional.

Desde sua estreia em novembro de 2024, o longa já arrecadou R$ 85,41 milhões e continua atraindo interesse devido às três indicações ao Oscar 2025 recebidas pela produção de Walter Salles. O filme acumula, até fechamento desta reportagem, 3.868.458 de público.

O ranking atual dos filmes brasileiros com maior bilheteira no Brasil é liderado por Minha Mãe É Uma Peça 3 (2020), que arrecadou R$ 169,8 milhões. Em segundo lugar está Minha Mãe É Uma Peça 2 (2016), com R$ 124,6 milhões. Completando o pódio, está Nada a Perder (2018), a cinebiografia do bispo Edir Macedo, que arrecadou R$ 120,2 milhões. Em seguida, em quarto lugar, vem Os Dez Mandamentos - O Filme (2016), com R$ 116,8 milhões.

Completam o Top 10 os filmes O Auto da Compadecida 2 (2024), Os Farofeiros (2018), Minha Irmã e Eu (2023), Turma da Mônica - Laços (2019) e Fala Sério, Mãe (2018).