Cinebeijoca tem sessão gratuita no Cine Brasília na segunda-feira (10/2)

Dando início às atividades do Cinebeijoca, o Cine Brasília terá sessão do filme A rainha diaba, de Antonio Carlos da Fontoura, na segunda-feira (10/2). Será exibida uma cópia em DCP 4k e a coordenadora do projeto de digitalização do filme, Débora Butruce, estará presente para o debate após a sessão. A estudante de audiovisual Helena Versiani também participa do debate com mediação de Luca Almeida.

Inspirado pela figura de Madame Satã, A rainha diaba narra a história de Diaba, homem gay que comanda quartos de um bordel de uma quadrilha responsável pela venda de drogas. O filme retrata o crime organizado e o narcotráfico de uma perspectiva irônica, mas sem tirar o peso da época. Milton Gonçalves protagoniza o filme e ganhou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro pela interpretação

A rainha diaba é um dos clássicos no cinema brasileiro dos anos 1970 e sempre esteve na lista do Cinebeijoca. João Lanari, professor do curso de audiovisual e um dos organizadores do cine clube, comenta que decidiram passar o filme assim que descobriram a nova cópia. “É um filme que levanta inúmeras questões, como gênero e negritude, sem perder de vista a força narrativa”, destaca.



Serviço



A rainha diaba - Sessão do Cinebeijoca

10 de fevereiro, às 19h, no Cine Brasília (EQS 106/107). Entrada gratuita.