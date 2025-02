Andressa Urach termina namoro com criador de conteúdo adulto e motivo é revelado

Andressa Urach anunciou através de suas redes sociais nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, o fim de seu relacionamento com Cassiano França, conhecido também como Kylian Cria. No Instagram, a famosa publicou uma foto ao lado do rapaz e, na legenda, explicou o motivo que levou ao término.

"Com muita dor no meu coração, comunico o fim do nosso relacionamento. Terminamos nos amando, mas no nosso trabalho é muito difícil ter um relacionamento", disse ela.

Apesar do término, Andressa e Cassiano seguem amigos: "Fica nossa amizade e as boas lembranças de momentos incríveis que passamos juntos. Te amo vida! Sucesso na tua carreira. Foi muito bom enquanto durou!", completou ela.

Os criadores de conteúdo adulto estavam juntos desde dezembro do ano passado. Na época, Urach havia acabado de terminar com Mari Ávila.

