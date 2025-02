Após acidente grave, Orlando Caldeira dirige peça em festival na França

Macacada é uma produção pluridisciplinar, que envolve circo, dança, teatro, instalação e audiovisual, fruto de uma pesquisa da artista e pesquisadora brasileira Maïra, que assina a direção junto de Orlando Caldeira. O ator e diretor está França, para apresentar o espetáculo na Bienal de Artes Circenses.

O espetáculo integra a Bienal Internacional de Artes Circenses na França, que ocorre de 9 de janeiro a 9 de fevereiro. Antes, a peça estreou em 23 de janeiro no Théâtre des Salins, em Martigues, e teve outra sessão no dia seguinte; em 25 de janeiro, a apresentação ocorreu no Théâtre Antoine Vitez, em Aix en Provence. Por fim, neste sábado (8/2), integrando a Bienal de Artes Circenses, a peça será apresentada no MUCEM, em Marseille.

“A maior importância do espetáculo é difundir cada vez mais a obra e o pensamento do mestre Nego Bispo, sobretudo aqui na Europa, e fazer uma reflexão mostrando que o pensamento eurocêntrico que nos julga selvagem é o oposto. Nossas origens “afropindorâmicas” são repletas de tecnologias, ciência e cultura”, conta Orlando.

Com base no pensamento contra colonial do mestre e filósofo quilombola Nego Bispo, Maïra se assume macaca na Europa para provocar uma crítica à ruptura entre natureza e cultura na epistemologia ocidental hegemônica. Macacada é um malabarismo de pensamentos, uma encruzilhada de disciplinas artísticas e um verdadeiro manifesto pela vida e os viventes.





Currículo

Orlando trabalha com direção desde 2016, já realizando a função em oito espetáculos. Em 2024, foi indicado ao Prêmio Shell, e ganhou o Prêmio PRIO de Humor do Fábio Porchat pela direção do espetáculo Pelada: A hora da gaymada.

"Na minha trajetória como ator pude ver o poder de comunicação da arte em vários países que me apresentei e poder dar agora continuidade a esse trabalho como diretor está sendo uma experiência completamente potente", ressalta.

Seus últimos trabalhos como ator incluem a novela Vai na fé e a série Dona Darci, no Multishow, e participações de vídeos do canal Porta dos Fundos. Além de ator e diretor, Orlando também atua em outras áreas da produção artística. Em 2024, foi responsável pela preparação de elenco da terceira temporada de Encantado’s, série original do Globoplay que estreia em 2025. Entre os nomes do elenco, estão Luís Miranda, Vilma Melo, Evelyn Castro, Dandara Mariana, Tony Ramos e Eliane Giardini.

“Foi um desafio muito grande por eu ainda estar me recuperando do acidente, então assumi esse desafio. Foi um prazer fazer preparação de uma série que já é um sucesso e estava na terceira temporada pelos atores já terem uma química, então tornou tudo mais produtivo.”

Acidente

Em 2024, o ator, que também é diretor de movimento, passou mais de 20 dias hospitalizado por decorrência de um acidente de trânsito em Salvador durante o Carnaval, onde sofreu um traumatismo craniano e foi submetido a cirurgias, além de um coma induzido. Para o ator, essa pausa no trabalho para se recuperar foi de suma importância.

“Consegui tirar proveito desse tempo de pausa e o utilizei para me instrumentalizar ainda mais, lendo muitos livros, estudando e aprofundando minha relevância e importância como comunicador de um lugar mais maduro e consciente. Esse tempo ajudou bastante para amadurecer ainda mais e olhar com calma para muitas questões. Voltar à ativa nesse gás com esse espetáculo em um dos principais festivais de circo da Europa, e que mobiliza todo o Sul da França, não tem preço.”

O lado ator de Orlando continua em foco e ele não esconde a vontade de voltar a atuar assim que voltar ao Brasil.

“De volta ao Brasil estou ansioso para retomar também ao trabalho de ator na TV. Tem projetos engatinhados já, não posso falar muito sobre, mas em breve estarei de voltar na sua telinha sim!”, completa.