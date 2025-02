Bocardi cobrava R$ 55 mil por consultoria sem conhecimento da Globo, diz jornal

Ex-apresentador do programa Bom Dia SP, Rodrigo Bocardi cobrava R$ 55 mil a hora por serviços de consultoria e media training enquanto ainda trabalhava para a Rede Globo, emissora da qual foi demitido no último 31 de janeiro. A informação vem de portfólio de uma das empresas do jornalista obtido pela coluna f5, da Folha de S.Paulo.