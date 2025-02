Sucesso de 'Ainda estou aqui' cresce ainda mais após indicações ao Oscar

Numa lista divulgada pela Ancine (Agência Nacional de Cinema), o badalado filme Ainda estou aqui (indicado a três prêmios Oscar) tornou-se a quinta maior bilheteria de cinema nacional no país. Nos dados, o filme de Walter Salles — que ainda não chegou à metade dos espectadores de Barbie — cravou R$ 85,4 milhões de arrecadação, atrás do fenômeno de Paulo Gustavo Minha mãe é uma peça 3 (em 2020, rendeu R$ 170 milhões) e da fita anterior da saga de Dona Hermínia (em 2016, com R$ 125 milhões), além dos questionáveis postos de Nada a perder e Os dez mandamentos (que teriam levantado, juntos, R$ 237 milhões, mesmo com a contatação de muitas sessões vazias para as atrações).

Produzido pela VideoFilmes (empresa de Walter), Ainda estou aqui está muito à frente da bilheteria de Central do Brasil (com mais de 1,5 milhão de espectadores), filme de Walter Salles que colocou Fernanda Montenegro na cara do gol do Oscar, há 26 anos. No gigante mercado norte-americano, Ainda estou aqui é tido como o segundo longa de 2025, de lançamento restrito a ganhar visibilidade e público: pouco menos de R$ 6 milhões de renda credenciaram a fita estrelada por Fernanda Torres para ficar atrás apenas da aventura Creation of the Gods 2: Demonic confrontation, título chinês, falado em mandarim, e que trata do embate entre a dinastia Shang que luta para desbancar o reinado Xiqi. A expansão do filme brasileiro foi meteórica: em meados de janeiro partiu de 17 salas norte-americanas para a conquista de outras 76 salas, em menos de três semanas.

A disparada de Ainda estou aqui consolida a recuperação sentida pelo mercado nacional, desde a pandemia. Dados de 2023, num ano que se registrou queda de 84% para o mercado (com parâmetros de 2019, anteriores à pandemia), revelam que os espectadores de filmes nacionais estavam mirrados: Nosso sonho levou apenas 505 mil pagantes às menos de 3,5 mil salas (que compõem a cadeia exibidora), enquanto a comédia Minha irmã e eu chegou a 469 mil e os filmes sobre os Mamonas Assassinas e Mussum, respectivamente 315 mil e 212 mil.

Neste painel otimista, vale considerar uma realidade de pagantes por bilheteria no país. Com poder de compra achatado, exponencial difusão de streaming e inflação extrema no valor dos ingressos a realidade de hoje, desfaz comparativos com a ida dos brasileiros aos cinemas. Sucessos de Mazzaropi, nove títulos de Os Trapalhões, Coisas eróticas, Minha vida em Marte, Os 2 filhos de Francisco, De pernas pro ar 2, Tropa de Elite 2, Dona Flor e seus dois maridos, A dama do lotação e Se eu fosse você 2 — em termos de ingressos pagos — ainda não foram superados. Entre êxitos contemporâneos estão O Auto da Compadecida 2, Os farofeiros (de Roberto Santucci) e Turma da Mônica — Laços.