Critics Choice Awards: ‘Ainda estou aqui’ é derrotado por ‘Emilia Pérez’

Jacques Audiard recebe o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro por "Emilia Pérez" no palco durante o 30º Critics Choice Awards anual no Barker Hangar em 07 de fevereiro de 2025 em Santa Monica, Califórnia - (crédito: KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O filme Ainda estou aqui não conquistou o troféu de Melhor filme estrangeiro no Critics Choice Awards, realizado na noite desta sexta-feira (7/2), em Los Angeles. A estatueta ficou com Emilia Pérez, que também disputa contra a obra brasileira no Oscar.

O Critics Choice Awards é uma das principais premiações do cinema e da TV, servindo como um termômetro para o Oscar. Em janeiro, Emilia Pérez já havia vencido Ainda estou aqui na disputa de Melhor filme de língua não-inglesa no Globo de Ouro. Na ocasião, Fernanda Torres venceu o prêmio de melhor atriz de drama. No entanto, ela não foi indicada para a categoria no Critics Choice Awards.

O próximo embate entre os filmes será no Bafta, conhecido como o Oscar britânico, que será realizado no próximo dia 16 de fevereiro. Ainda estou aqui e Emilia Pérez estão entre os cinco indicados na categoria Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

O confronto final será no Oscar, no dia 2 de março. Além de Melhor filme estrangeiro, o Brasil ainda está representado por Fernanda Torres, na categoria de Melhor atriz, e por Ainda estou aqui, na disputa do prêmio principal, o de Melhor filme.