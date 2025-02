DJ Victor Lou se apresenta na Externa neste sábado (8/2)

Depois de lotar o Mané Garrincha com o Baile Lotadão, DJ Victor Lou está de volta para a capital com o evento All Night Lou. Victor Lou se apresenta no Externa no sábado (8/2) com um set que reúne todos os principais sucessos da carreira.



A noite será comandada pelo DJ, que apresenta um set de seis horas de duração. Em uma mistura de funk com música eletrônica, Victor Lou traz artistas convidados para animar Brasília. Os ingressos já estão no quarto lote e podem ser adquiridos pelo Sympla.

Serviço

All Night Lou

8 de fevereiro, às 22h30, na Externa Club (SCS, quadra 5, bloco B, lote 74). Ingressos a partir de R$ 90 (pista meia solidária) + taxa do Sympla.