Baile do lotadão tem setlist de 12 horas e performances epseicais

O funk e o techno têm um encontro marcado neste sábado (2/11) com o público. Victor Lou e Dj GBR, grandes nomes dos ritmos, trazem a Brasília o Baile do Lotadão, evento histórico que marca a parceria entre os artistas e a união das fortes vertentes da música. As apresentações serão das 17h até às 6h, na Arena Mané Garrincha, com ingressos a partir de R$110, no site da Sympla.

O show é derivado do EP Soca Soca do Submundo, com duas faixas que exploram a nova sonoridade que resulta da fusão entre os gêneros musicais. A produção foi lançada em 8 de agosto e conta com mais de 2 milhões de reproduções no Spotify. Sobre a parceira, o Dj GBR conta: "Nossa parceria nasceu em Brasília mesmo, quando fui convidado para participar do Summer All Day do Lou, e desse dia em diante nossa parceria cresceu. Tivemos a ideia de lançar o EP Soca soca do submundo. Meses depois tivemos outra ideia, de fazer um evento colaborativo e assim nasceu o Baile Lotadao"

Além de performances especiais de Lou e GBR, a setlist de doze horas conta com mais sete artistas, incluindo a dupla Kenan e Kel, Eli Iwasa, Duarte e Breaking Beattz: "Procuramos as melhores opções e artistas que nos identificamos, tanto no som e tanto na amizade. Montamos um time de peso pra esse dia especial".

A festa é um marco na cena atual da música eletrônica e do funk brasileiro: "O funk é música eletrônica! Algumas pessoas ainda não entenderam isso. O evento está aí para mostrar o poder de juntar os ritmos, e como isso dá certo", explica GBR. O Dj também conta como o Baile Lotadão é importante neste momento de sua carreira: "Está sendo muito especial pra mim. Sempre tive vontade de fazer um evento que junta a cena eletrônica e a cena do funk e espero que seja um sucesso." GBR também ressalta a importância para seus futuros projetos: "Estou para lançar um álbum nessa pegada e, esse show, vai dar pra mostrar mais desse meu lado".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco