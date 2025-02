"Ainda estou aqui" conquista prêmio Goya, o mais importante da Espanha

O longa metragem "Ainda estou aqui" dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello levou o prêmio Goya de Melhor Filme íbero-americano, na noite deste sábado (8/12). Realizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Espanha, o Goya é a principal cerimônia de celebração do cinema espanhol.

O longa estrelado por Fernanda Torres e ambientado durante ditadura militar (1964-1985) era o claro favorito para levar o prêmio na cerimônia realizada na cidade de Granada, no sul da Espanha.

Na categoria de Melhor Filme Latino-Americano, a obra brasileira concorria com os longas:

“Agarra-me Forte”, do Uruguai;

“O Jóquei”, da Argentina;

“No Lugar da Outra”, do Chile;

“Memórias de Um Corpo que Arde”, coprodução entre Costa Rica e Espanha.

O filme brasileiro, que concorre a três estatuetas do Oscar, já ganhou outros prêmios e indicações ao longo de 2024. No festival de veneza, tido como um dos mais importantes do mundo do cinema, Festival de Veneza 2024, o longa levou "Melhor Roteiro", o Green Drop Award (dado ao filme que "melhor representa os valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável, com foco na conservação do planeta e de seus ecossistemas para as gerações futuras, promovendo estilos de vida sustentáveis e a cooperação entre os povos”); SIGNIS Award (prêmio que reconhe os projeto que exploram a dignidade humana, a justiça e a paz).



"Ainda estou aqui" também foi premiado no Critics Choice Association, outra premiação dentre as mais importantes do cinema, com Fernanda Torres levando o Celebration of Latino Cinema & Television como Melhor Atriz Estrangeira. No Vancouver International Film Festival com o prêmio do público Gala & Special Presentations Audience Award. Levou o Audience Favorite World Cinema, também decidido pelo público, no Mill Valley Film Festival. Em outra votação popular, o filme levou o Audience Award no Miami Film Festival e em um dos principais eventos de cinema do Brasil, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o longa foi eleito como melhor filme nacional de ficção.

Sinopse

O longa brasilero conta a história da família Paiva durante o período da ditadura brasileira, onde Eunice Paiva (Fernanda Torres), advogada e ativista, passou 40 anos buscando a verdadeira história sobre o desaparecimeto de seu marido, Rubens Paiva (Selton Mello). Rubens Paiva, ex-deputado federal, foi torturado e assassinado durante a ditadura, seu corpo nunca foi encontrado.

*Com informações da AFP