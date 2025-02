Samantha Schmutz anuncia filme de Juninho Play: "Ninguém esqueceu dele"

Samantha Schmutz, que é conhecida por uma série de trabalhos de grande sucesso no humor, anunciou que um dos seus personagens de maior êxito, o Juninho Play, que foi sucesso no extinto Zorra Total, vai virar filme.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ninguém esqueceu dele"

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a atriz e cantora detalhou o impacto do papel sobre sua vida profissional e pessoal. "Ninguém esqueceu dele, todo mundo fala comigo sobre o personagem. As pessoas me chamam de Juninho, inclusive", disse.

"Eu estou escrevendo esse filme para ele. Juninho vai ser vai lutar UFC. As filmagens devem acontecer em outubro", adiantou Samantha Schmutz. Sincera, a artista avaliou a questão do etarismo presente nas produções televisivas ao longo dos últimos tempos.

"Há uma pressão realmente muito grande para que a gente não envelheça. Meus personagens sempre tiveram idades variadas que nem sempre eram compatíveis com as minhas, mas creio que deva haver papel para pessoas de todas as idades", explicou ela, que lamentou a pressão imposta, e os impactos causados.

"Acho que teve muito artista que se baseou muito na beleza física. E aí quando a essa beleza física foi embora, esse artista fica sem norte. Então, acho que as pessoas ficam meio desesperadas e acabam se modificando demais, se mutilando por conta de uma pressão estética que cobra barriga negativa, peito grande, boca carnuda e que deixa todo mundo meio igual", disse.

VEJA MAIS: Cacau Protásio e Samantha Schmutz foram as responsáveis pela demissão de André Gabeh.