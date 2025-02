Como Anitta equilibra sensualidade e profundidade em ‘Romeo’

A artista global Anitta lançou nesta quinta-feira (06) sua mais nova aposta no reggaeton: a faixa “Romeo”. O single, disponível em todas as plataformas a partir das 21h, chega acompanhado de um videoclipe cinematográfico que explora a dualidade entre força e fragilidade, reforçando a versatilidade da cantora.

Com produção assinada pelo duo porto-riquenho SubeloNEO, “Romeo” traz batidas intensas e envolventes, inspiradas no universo clássico do reggaeton. A composição, assinada por Lenny Tavarez – um dos responsáveis pelo fenômeno “Envolver” –, mergulha no conceito do perreo, conectando a sensualidade do gênero à identidade cultural brasileira. “Esse é um dos meus lançamentos mais especiais. O reggaeton sempre fez parte da minha carreira, e essa música tem tudo a ver com a energia da pista de dança”, conta Anitta.

Os versos da canção, carregados de sedução e atitude, reforçam a presença dominante da artista: “Sou o seu demônio, você é meu gatinho”, canta Anitta, em uma declaração de empoderamento e protagonismo feminino. A atmosfera intensa se reflete também no clipe, que mistura referências ao clássico “Romeu e Julieta” com uma releitura contemporânea e simbólica da dualidade interna da cantora.

Uma obra visual carregada de significados

Dirigido pela equipe da GINGA Pictures e com direção criativa da VAMPIRE, o videoclipe de “Romeo” se inspira na obra de Shakespeare e na versão cinematográfica de Baz Luhrmann para construir um enredo visual impactante. No vídeo, Anitta interpreta Romeu e Julieta como metáforas de diferentes facetas de sua personalidade. “Esse projeto é muito especial para mim. É um clipe cheio de camadas, estética impecável e com uma mensagem forte sobre como conciliamos nossas vulnerabilidades e nossa força”, compartilha a cantora.

Felipe Britto, da GINGA Pictures, reforça o comprometimento de Anitta com cada detalhe do projeto audiovisual: “Ela sempre tem uma visão muito clara do que deseja. Nosso papel é transformar isso em realidade, e foi um prazer dar vida a ‘Romeo’ ao lado dela”.

Entre turnês, documentário e hits

O lançamento de “Romeo” acontece em um momento movimentado da carreira da cantora. Além da faixa, Anitta se prepara para a estreia de seu documentário “Larissa: O Outro Lado de Anitta”, que será disponibilizado globalmente pela Netflix. Enquanto isso, a artista segue rodando o Brasil com os Ensaios da Anitta, seu tradicional projeto pré-Carnaval, que passará por 12 cidades até o final de fevereiro.

Outro destaque recente é “Sei Que Tu Me Odeia”, parceria com MC Danny e HITMAKER, que já figura entre as músicas mais tocadas no Spotify Brasil. Com “Romeo”, Anitta reafirma sua potência no cenário musical e promete conquistar ainda mais espaço no universo do reggaeton global.