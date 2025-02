Desembargador Mário-Zam Belmiro lança 'A força do amor em poesia'

Desembargador Mário-Zam Belmiro (E) com o professor Josué Mendes no evento de lançamento do livro - (crédito: Arquivo pessoal)

O desembargador Mário-Zam Belmiro lançou, na última terça-feira (11/2), A força do amor em poesia, livro que reúne poemas de temas e estilos diversos. Ao longo da obra, o autor narra histórias de admiração pela primeira professora, a importância do amor, saudade, lembranças, esperança e espiritualidade. O evento de lançamento foi realizado no Grand Bier, no Pontão do Lago Sul, e contou com a presença de amigos e admiradores do poeta.

Escrito pelo desembargador Roberval Casemiro Belinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o prefácio do livro ressalta as raízes do escritor. “Com uma origem mineira profundamente enraizada em sua essência, Mário-Zam compartilha conosco as memórias de sua infância, um tempo em que a convivência familiar desempenhou um papel crucial na formação de seu caráter e valores”, diz a introdução.

“Ele nos transporta para os momentos ao lado de sua querida mãe, Sônia Guedes Rosa, e de seu amado pai, Manoel Belmiro Rosa, figuras centrais em sua vida e inspirações permanentes em sua obra”, acrescenta Roberval.

Mário-Zam deu início à carreira poética ainda na adolescência, escrevendo poesias de temática religiosa — na década de 1980, teve o primeiro poema publicado. O autor integrou a Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, participou de diversas antologias literárias e escreveu artigos para revistas, jornais e teses para congressos de magistrados, além de escrever e pregar centenas de sermões religiosos. Também foi fundador e redator de um periódico religioso denominado Servir e publicou o primeiro livro de cunho teológico em 2019, intitulado A missão do espírito santo no mundo.