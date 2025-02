Série brasileira 'Amor da Minha Vida' estreia com destaque nos Estados Unidos

Sérgio Malheiros, Tatiana Fragoso, René Sampaio, Matheus Souza e Bruna Marquezine no set de filmagem de "Amor da Minha Vida" - (crédito: Divulgação)

Amor da minha vida, série nacional estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, estreia nos Estados Unidos nesta quarta-feira (12/2). A produção é uma das principais apostas para a comemoração do Valentine’s Day, feriado americano similar ao Dia dos Namorados, pela temática de amor e relacionamento. O lançamento chega exclusivamente no streaming Hulu.

Sob o título em inglês de Benefits with friends, o seriado narra a história dos melhores amigos Bia (Bruna Marquezine) e Victor (Sérgio Malheiros), que compartilham confidências e frustrações amorosas. Enquanto Victor enfrenta a monotonia de um relacionamento antigo, Bia acumula namoros curtos e desacredita no amor. A história foi criada e escrita por Matheus Souza, com direção-geral de René Sampaio.

Amor da minha vida estreou originalmente em 22 de novembro no Disney+, com 10 episódios rodados entre o Rio de Janeiro e Brasília. A série foi líder de audiência na semana de estreia, incluído no Top 5 títulos mais assistidos da semana, ao lado de Deadpool & Wolverine, Moana e Divertidamente 2. A produção caminha para uma segunda temporada, mas a renovação ainda não foi confirmada.

