Cruzeiro tem pré-carnaval com apresentação dos Filhos de Dona Maria

O grupo tem foco no samba ancestral de terreiro, na musicalidade preta e no candomblé. - (crédito: Divulgação)

Por Ana Carolina Alves*—Em 16 de fevereiro, o carnaval chega mais cedo no Cruzeiro com a apresentação Feitiço na Rua do grupo Filhos de Dona Maria na Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC), a partir das 17h.

Depois do sucesso de 2024, a primeira edição do evento em 2025 acontece na ARUC, com a presença de DJ Odara e a Feira Coisa de Preto, além dos anfitriões Filhos de Dona Maria. O evento tem a realização de A Gira Produções e apoio de Ilê Axé T'Oju Labá.

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos pelo site da Sympla, por R$ 7, mas o evento também contará com bilheteria na hora, com ingressos a R$ 16. É proibida a entrada de menores de 18 anos desacompanhados de pais e/ou responsáveis, com obrigatoriedade de apresentação de documento oficial com foto.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel